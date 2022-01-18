На коронавірус у світі захворіло понад 331 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Станом на ранок у світі на COVID-19 захворіло понад 331 млн людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Усього у світі коронавірусом інфіковано 331 532 353 людей, одужало 269 090 164. Кількість померлих зросла до 5 563 701.
Лідери за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшою кількістю хворих на коронавірус залишаються: США, Індія, Бразилія, Велика Британія, Росія, Туреччина, Італія, Іспанія та Німеччина.
Лідери за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей зафіксовано: у США, Бразилії та Індії.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зареєстровано 3 759 530 випадки зараження COVID-19, із них 98 361 — летальні.
Нагадаємо
Коронавірус уперше зафіксували у китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Відтоді інфікованих цим вірусом було виявлено у 188 країнах світу.
11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.