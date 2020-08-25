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Генсек ООН у листі Зеленському підтримав зусилля щодо досягнення міцного миру на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Генеральний секретар Антоніо Гутерріш в листі Президенту Володимиру Зеленському з нагоди Дня Незалежності висловив підтримку зусиллям України по досягненню мирного врегулювання на Донбасі. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН, передає УНН.

Генсек ООН у листі Зеленському підтримав зусилля щодо досягнення міцного миру на Донбасі

“У листі президенту Зеленському в День незалежності Генеральний секретар ООН висловлює підтримку триваючим зусиллям по досягненню міцного мирного врегулювання на Донбасі і підтверджує прихильність ООН суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, — йдеться в повідомленні дипломатів.

Повідомляється також, що Гутерріш відзначив внесок України в області миру, безпеки, і стійкого розвитку.

“Генеральний секретар Антоніо Гутерріш відзначає, що як член-засновник Організації Об’єднаних Націй Україна незмінно демонструє тверду прихильність цінностям і цілям ООН, в тому числі своїм важливим внеском в області миру і безпеки, а також сталого розвитку”, — повідомляють в представництві.

Як повідомляв УНН, з нагоди 29-ї річниці незалежності України надійшли привітання від багатьох світових лідерів, зокрема від голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і президента Ізраїлю Реувена Рівліна.

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