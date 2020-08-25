Генсек ООН у листі Зеленському підтримав зусилля щодо досягнення міцного миру на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Генеральний секретар Антоніо Гутерріш в листі Президенту Володимиру Зеленському з нагоди Дня Незалежності висловив підтримку зусиллям України по досягненню мирного врегулювання на Донбасі. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН, передає УНН.
“У листі президенту Зеленському в День незалежності Генеральний секретар ООН висловлює підтримку триваючим зусиллям по досягненню міцного мирного врегулювання на Донбасі і підтверджує прихильність ООН суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, — йдеться в повідомленні дипломатів.
Повідомляється також, що Гутерріш відзначив внесок України в області миру, безпеки, і стійкого розвитку.
“Генеральний секретар Антоніо Гутерріш відзначає, що як член-засновник Організації Об’єднаних Націй Україна незмінно демонструє тверду прихильність цінностям і цілям ООН, в тому числі своїм важливим внеском в області миру і безпеки, а також сталого розвитку”, — повідомляють в представництві.
Як повідомляв УНН, з нагоди 29-ї річниці незалежності України надійшли привітання від багатьох світових лідерів, зокрема від голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і президента Ізраїлю Реувена Рівліна.