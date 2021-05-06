Генсек ООН: температура Землі в 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 млн років

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"Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів, - сказав він. - Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня".

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За словами Генсека, "це найвищий рівень за 3 млн років, коли температура Землі була вище на 3 градуси, а рівень моря - вище приблизно на 15 метрів".

"Відповідно до нинішніх зобов'язань ми як і раніше рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуси до кінця сторіччя. Ми стоїмо на краю прірви", - попередив він.

"Але якщо ми будемо працювати спільно, ми можемо запобігти найгіршим наслідкам дестабілізації клімату і використовувати відновлення після пандемії, щоб встати на більш чистий і зелений шлях розвитку", - вважає Гутерріш.

Додамо

Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнути нульових викидів до середини століття.

За словами Байдена, на частку Америки на сьогодні припадає менше 15% світових викидів.