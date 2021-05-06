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Генсек ООН: температура Землі в 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 млн років

Київ • УНН

 • 21760 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Температура Землі в 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 млн років, і поточних зобов'язань країн зі скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує УНН.

Цитата

"Минулий рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів, - сказав він. - Концентрація вуглекислого газу знову піднялася до нового максимуму - на 148% вище доіндустріального рівня".

Деталі

За словами Генсека, "це найвищий рівень за 3 млн років, коли температура Землі була вище на 3 градуси, а рівень моря - вище приблизно на 15 метрів".

"Відповідно до нинішніх зобов'язань ми як і раніше рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуси до кінця сторіччя. Ми стоїмо на краю прірви", - попередив він.

"Але якщо ми будемо працювати спільно, ми можемо запобігти найгіршим наслідкам дестабілізації клімату і використовувати відновлення після пандемії, щоб встати на більш чистий і зелений шлях розвитку", - вважає Гутерріш.

Додамо

Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнути нульових викидів до середини століття.

За словами Байдена, на частку Америки на сьогодні припадає менше 15% світових викидів.

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