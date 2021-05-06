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Генсек ООН: температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет

Киев  •  УНН

 • 21742 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует УНН.

Цитата

"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов, - сказал он. - Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня".

Детали

По словам Генсека, "это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря - выше примерно на 15 метров".

"Согласно нынешним обязательствам мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти", - предупредил он.

"Но если мы будем работать вместе, мы можем предотвратить худшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития", - считает Гутерриш.

Добавим

Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и достичь нулевых выбросов к середине века.

По словам Байдена, на долю Америки сегодня приходится менее 15% мировых выбросов.

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