Генсек ООН: температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, и текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует УНН.
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"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов, - сказал он. - Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума - на 148% выше доиндустриального уровня".
Детали
По словам Генсека, "это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря - выше примерно на 15 метров".
"Согласно нынешним обязательствам мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти", - предупредил он.
"Но если мы будем работать вместе, мы можем предотвратить худшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития", - считает Гутерриш.
Добавим
Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и достичь нулевых выбросов к середине века.
По словам Байдена, на долю Америки сегодня приходится менее 15% мировых выбросов.