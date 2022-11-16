Генсек ООН: найважливіше – не допускати ескалації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував обстріл російських ракет територію Польщі та заявив, що найважливіше – не допускати ескалації, передає УНН.
Деталі
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй "дуже стурбований" вибухом ракети в Польщі і сподівається на те, що розслідування буде проведене ретельно, йдеться в заяві Антоніу Гутерріша.
Цитата
"Важливо уникати ескалації війни в Україні", - заявив представник генсека ООН.
Додамо
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.