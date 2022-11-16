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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 26909 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 58133 перегляди

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Генсек ООН: найважливіше – не допускати ескалації

Генсек ООН: найважливіше – не допускати ескалації

Київ • УНН

 • 322933 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував обстріл російських ракет територію Польщі та заявив, що найважливіше – не допускати ескалації, передає УНН.

Деталі

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй "дуже стурбований" вибухом ракети в Польщі і сподівається на те, що розслідування буде проведене ретельно, йдеться в заяві Антоніу Гутерріша.

Цитата

"Важливо уникати ескалації війни в Україні", - заявив представник генсека ООН.

Додамо

Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі за 10 км від кордону з Україною. Згодом інформацію підтвердили й офіційні особи та МЗС країни.

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