Генсек ООН: самое важное – не допускать эскалации

Детали

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций "очень озабочен" взрывом ракеты в Польше и надеется на то, что расследование будет проведено тщательно, говорится в заявлении Антониу Гутерриша.

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"Важно избегать эскалации войны в Украине", – заявил представитель генсека ООН.

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Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем ​​после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.