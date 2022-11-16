Генсек ООН: самое важное – не допускать эскалации
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал обстрел российских ракет на территорию Польши и заявил, что самое важное – не допускать эскалации, передает УНН.
Детали
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций "очень озабочен" взрывом ракеты в Польше и надеется на то, что расследование будет проведено тщательно, говорится в заявлении Антониу Гутерриша.
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"Важно избегать эскалации войны в Украине", – заявил представитель генсека ООН.
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Польские СМИ сообщили, что два человека погибли во вторник днем после того, как снаряд попал в место, где сушилось зерно в Пшеводове, польском селе в 10 км от границы с Украиной. Впоследствии информацию подтвердили и официальные лица и МИД страны.