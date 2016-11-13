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Генсек НАТО попередив Д.Трампа про небезпечність виходу з альянсу

Генсек НАТО попередив Д.Трампа про небезпечність виходу з альянсу

Київ • УНН

 • 11653 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг попередив обраного президента США Дональда Трампа про те, що для Сполучених Штатів не підходящий час відмовлятися від альянсу, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Так, Й.Столтенберг уточнив, що Захід (Європа — ред.) стикається з найбільшою небезпекою за останній час.

“Зараз не час ставити під сумнів цінність партнерства між Європою і США. За останні кілька років ми спостерігаємо різке погіршення нашої безпеки з більш напористою Росією і нестабільністю в Північній Африці і на Близькому Сході,” — зазначив він.

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Також Й.Столтенберг підкреслив, що розміщення сил альянсу в Східній Європі є “стримуванням, а не агресією”.

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При цьому генсек додав, що “натовські батальйони, які нараховують тисячі військ, не можна порівнювати з російськими підрозділами, що налічують десятки тисяч тільки поруч з кордоном”.

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Нагадаємо, що в політичній кампанії новообраний президент США Д.Трамп неодноразово заявляв, про намір скоротити до мінімуму економічні, торговельні та воєнні зв’язки з Європою. Наразі уряди країн ЄС турбує його заява з приводу влади Башара Асада, оскільки Д.Трамп ствердив, що “воювати” потрібно не з владою Б.Асада, а з самим терористичним угрупуванням “Ісламська держава”.

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