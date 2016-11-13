Генсек НАТО попередив Д.Трампа про небезпечність виходу з альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг попередив обраного президента США Дональда Трампа про те, що для Сполучених Штатів не підходящий час відмовлятися від альянсу, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Так, Й.Столтенберг уточнив, що Захід (Європа — ред.) стикається з найбільшою небезпекою за останній час.
“Зараз не час ставити під сумнів цінність партнерства між Європою і США. За останні кілька років ми спостерігаємо різке погіршення нашої безпеки з більш напористою Росією і нестабільністю в Північній Африці і на Близькому Сході,” — зазначив він.
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Також Й.Столтенберг підкреслив, що розміщення сил альянсу в Східній Європі є “стримуванням, а не агресією”.
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При цьому генсек додав, що “натовські батальйони, які нараховують тисячі військ, не можна порівнювати з російськими підрозділами, що налічують десятки тисяч тільки поруч з кордоном”.
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Нагадаємо, що в політичній кампанії новообраний президент США Д.Трамп неодноразово заявляв, про намір скоротити до мінімуму економічні, торговельні та воєнні зв’язки з Європою. Наразі уряди країн ЄС турбує його заява з приводу влади Башара Асада, оскільки Д.Трамп ствердив, що “воювати” потрібно не з владою Б.Асада, а з самим терористичним угрупуванням “Ісламська держава”.