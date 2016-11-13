Генсек НАТО предупредил Д.Трампа об опасности выхода из альянса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил избранного президента США Дональда Трампа о том, что для Соединенных Штатов не подходящее время отказываться от альянса, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Так, Й.Столтенберг уточнил, что Запад (Европа - ред.) сталкивается с наибольшей опасностью за последнее время.
"Сейчас не время ставить под сомнение ценность партнерства между Европой и США. За последние несколько лет мы наблюдаем резкое ухудшение нашей безопасности с более напористой Россией и нестабильностью в Северной Африке и на Ближнем Востоке ", - отметил он.
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Также Й.Столтенберг подчеркнул, что размещение сил альянса в Восточной Европе является "сдерживанием, а не агрессией".
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При этом генсек добавил, что "натовские батальоны, насчитывающие тысячи войск, нельзя сравнивать с российскими подразделениями, насчитывающих десятки тысяч только рядом с границей".
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Напомним, что в политической кампании новоизбранный президент США Д.Трамп неоднократно заявлял о намерении сократить до минимума экономические, торговые и военные связи с Европой. Сейчас правительства стран ЕС беспокоит его заявление по поводу власти Башара Асада, поскольку Д.Трамп подтвердил, что "воевать" нужно не с властью Б.Асада, а с самой террористической группировкой "Исламское государство".