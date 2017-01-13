Генпрокурор здійснив робочий візит до Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У п’ятницю, 13 січня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів двосторонні робочі консультації з Генеральним прокурором Латвійської Республіки Еріком Калнмеєрсом та керівництвом Бюро із запобігання та боротьби з корупцією. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
У ході зустрічей сторони обговорили співпрацю в актуальних кримінальних провадженнях, існуючу проблематику виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Окрім того, було досягнуто домовленостей щодо отримання від латвійських колег сприяння у розслідуванні кримінальних проваджень стосовно українських екс-високопосадовців та поверненні незаконно набутих активів.
“Одним з основних завдань органів прокуратури України є налагодження механізмів співпраці з компетентними органами ключових юрисдикцій та вироблення ефективної стратегії повернення коштів, які злочинним шляхом виведені з нашої держави”, — наголосив Ю.Луценко.