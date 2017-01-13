Генпрокурор осуществил рабочий визит в Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В пятницу, 13 января, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел двусторонние рабочие консультации с Генеральным прокурором Латвийской Республики Эриком Калнмеерсом и руководством Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
В ходе встреч стороны обсудили сотрудничество в актуальных уголовных процессах, существующую проблематику выполнения запросов о международной правовой помощи.
Кроме того, была достигнута договоренность о получении от латвийских коллег содействия в расследовании уголовных производств в отношении украинских экс-чиновников и возвращении незаконно приобретенных активов.
"Одной из основных задач органов прокуратуры Украины является налаживание механизмов сотрудничества с компетентными органами ключевых юрисдикций и выработки эффективной стратегии возвращения средств, которые преступным путем выведены из нашей страны", - подчеркнул Ю.Луценко.