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Генпрокурор: високопосадовців треба притягувати до відповідальності щотижня

Генпрокурор: високопосадовців треба притягувати до відповідальності щотижня

Київ • УНН

 • 11186 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сказав, що хтось із високопосадовців має бути притягнутий до відповідальності щотижня. Про це він сказав сьогодні під час свого представлення в Генпрокуратурі, передає кореспондент УНН.

"У сенсі правовому ми хочемо крові. Кожен тиждень хтось має бути притягнутий до відповідальності із високопосадовців. Якомога більше активів, грошей, які були вкрадені в цієї країни і в наших людей, повинні бути знайдені і повернуті країні. Власне це і буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, у Генеральній прокуратурі України відбулося представлення Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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