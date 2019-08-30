Генпрокурор: високопосадовців треба притягувати до відповідальності щотижня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сказав, що хтось із високопосадовців має бути притягнутий до відповідальності щотижня. Про це він сказав сьогодні під час свого представлення в Генпрокуратурі, передає кореспондент УНН.
"У сенсі правовому ми хочемо крові. Кожен тиждень хтось має бути притягнутий до відповідальності із високопосадовців. Якомога більше активів, грошей, які були вкрадені в цієї країни і в наших людей, повинні бути знайдені і повернуті країні. Власне це і буде нашим основним пріоритетом на найближчі роки", - сказав Рябошапка.
Нагадаємо, у Генеральній прокуратурі України відбулося представлення Генерального прокурора Руслана Рябошапки.