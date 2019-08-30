Генпрокурор: чиновников надо привлекать к ответственности еженедельно

"В смысле правовом мы хотим крови. Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - сказал Рябошапка.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины состоялось представление Генерального прокурора Руслана Рябошапки.