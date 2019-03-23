Генпрокурор навів додаткові деталі щодо затримання мережі наркодилерів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний прокурор України повідомив додаткові деталі щодо затримання розгалуженої організації загальною чисельністю до 1000 учасників, яка торгувала за криптовалюту наркотиками через інтернет сайти та чат боти в месенджері Telegram. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Юрія Луценка.
“В ході обшуків вилучена зброя, наркотики, близько 10 млн дол готівки. Організатори створили мережу наркокур‘єрів, закладників, створювали криптогаманці та акаунти на криптобіржах”, — вказав він у повідомленні.
Він також додав, що: “Силовий підрозділ організації займався рекетом, фізичним насиллям щодо конкурентів. Членів своєї організації карали відрубуванням пальців”.
“20 організаторів наркомережі отримали належні запобіжні заходи: арешт або застава в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд — в 349 млн застави, 4 — арешт без права застави. Прокурори і слідчі не сплять третю добу. Але така справедливість суду всім подобається”, — зазначив Луценко.
Як повідомляв УНН, в Україні розкрито схему наркодилерів, що торгували в Telegram за криптовалюту.