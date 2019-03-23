Генпрокурор привел дополнительные детали по задержанию сети наркодилеров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины сообщил дополнительные детали по задержанию разветвленной организации общей численностью до 1000 участников, которая торговала за криптовалюту наркотиками через интернет сайты и чат боты в мессенджере Telegram. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Юрия Луценко.
“В ходе обысков изъято оружие, наркотики, около 10 млн долл наличными. Организаторы создали сеть наркокурьеров, закладывающих, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах”, — отметил он в сообщении.
Он также добавил, что: “Силовое подразделение организации занималось рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев”.
“20 организаторов наркосеть получили надлежащие меры: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд — в 349 млн залога, 4 — арест без права залога. Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится”, — отметил Луценко.
Как сообщал УНН, в Украине раскрыта схема наркодилеров, торговавших в Telegram за криптовалюту.