Геноцид у Сребрениці: екслідер боснійських сербів Караджич сидітиме у британській в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що британські в'язниці готові розмістити екслідера боснійських сербів Радована Караджича, який був засуджений до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці. Про це пише УНН із посиланням на відповідну заяву міністра, що поширило британське зовнішньополітичне відомство.
Цитата
“Велика Британія погодилася, щоб Радована Караджича, засудженого за геноцид в Сребрениці, перевели в британську в’язницю для відбування терміну”, — йдеться в заяві міністра.
“Радован Караджич — один з небагатьох, хто був визнаний винним в геноциді. Він несе відповідальність за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці, а також він допомагав проводити облогу Сараєво з її жорстокими нападами на цивільних осіб, — додав Рааб. — Ми маємо пишатися тим, що, починаючи з підтримки Великої Британії в забезпеченні його арешту і закінчуючи тюремною камерою, в якій він наразі перебуває, Велика Британія підтримувала 30-річне прагнення до правосуддя за ці жахливі злочини”.
Нагадаємо
У 2016 році Караджича визнали винним у скоєнні геноциду й засудили до 40 років в’язниці. Згодом він подав апеляцію, однак 2019 року Апеляційна палата міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів в Гаазі посилила вирок щодо Караджича, засудивши його до довічного терміну.
Утім, де саме Караджичу відбувати свій довічний термін, суд у Гаазі не вирішив. Колишнього лідера боснійських сербів повинна прийняти одна з країн, що уклали з ООН угоду про приведення у виконання вироків Міжнародного кримінального трибуналу.
Караджича затримали в липні 2008 року в Белграді, а в жовтні наступного року над ним розпочався судовий процес.