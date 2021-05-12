Геноцид у Сребрениці: екслідер боснійських сербів Караджич сидітиме у британській в'язниці

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“Велика Британія погодилася, щоб Радована Караджича, засудженого за геноцид в Сребрениці, перевели в британську в’язницю для відбування терміну”, — йдеться в заяві міністра.

“Радован Караджич — один з небагатьох, хто був визнаний винним в геноциді. Він несе відповідальність за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці, а також він допомагав проводити облогу Сараєво з її жорстокими нападами на цивільних осіб, — додав Рааб. — Ми маємо пишатися тим, що, починаючи з підтримки Великої Британії в забезпеченні його арешту і закінчуючи тюремною камерою, в якій він наразі перебуває, Велика Британія підтримувала 30-річне прагнення до правосуддя за ці жахливі злочини”.

Нагадаємо

У 2016 році Караджича визнали винним у скоєнні геноциду й засудили до 40 років в’язниці. Згодом він подав апеляцію, однак 2019 року Апеляційна палата міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів в Гаазі посилила вирок щодо Караджича, засудивши його до довічного терміну.

Утім, де саме Караджичу відбувати свій довічний термін, суд у Гаазі не вирішив. Колишнього лідера боснійських сербів повинна прийняти одна з країн, що уклали з ООН угоду про приведення у виконання вироків Міжнародного кримінального трибуналу.

Караджича затримали в липні 2008 року в Белграді, а в жовтні наступного року над ним розпочався судовий процес.