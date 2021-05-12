Геноцид у Сребрениці: екслідер боснійських сербів Караджич сидітиме у британській в'язниці

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 10353 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 31496 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 81945 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 166732 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 198807 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 176486 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 169022 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114834 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89400 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 229347 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 67358 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 76390 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 93221 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 34758 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 16146 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 197223 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 229359 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 318911 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 481844 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 464274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 1002 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 4426 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 34998 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46293 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50769 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Геноцид у Сребрениці: екслідер боснійських сербів Караджич сидітиме у британській в'язниці

Київ • УНН

 • 26411 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що британські в'язниці готові розмістити екслідера боснійських сербів Радована Караджича, який був засуджений до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці. Про це пише УНН із посиланням на відповідну заяву міністра, що поширило британське зовнішньополітичне відомство.

Геноцид у Сребрениці: екслідер боснійських сербів Караджич сидітиме у британській в'язниці

Цитата

“Велика Британія погодилася, щоб Радована Караджича, засудженого за геноцид в Сребрениці, перевели в британську в’язницю для відбування терміну”, — йдеться в заяві міністра.

“Радован Караджич — один з небагатьох, хто був визнаний винним в геноциді. Він несе відповідальність за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці, а також він допомагав проводити облогу Сараєво з її жорстокими нападами на цивільних осіб, — додав Рааб. — Ми маємо пишатися тим, що, починаючи з підтримки Великої Британії в забезпеченні його арешту і закінчуючи тюремною камерою, в якій він наразі перебуває, Велика Британія підтримувала 30-річне прагнення до правосуддя за ці жахливі злочини”.

Нагадаємо

У 2016 році Караджича визнали винним у скоєнні геноциду й засудили до 40 років в’язниці. Згодом він подав апеляцію, однак 2019 року Апеляційна палата міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів в Гаазі посилила вирок щодо Караджича, засудивши його до довічного терміну.

Утім, де саме Караджичу відбувати свій довічний термін, суд у Гаазі не вирішив. Колишнього лідера боснійських сербів повинна прийняти одна з країн, що уклали з ООН угоду про приведення у виконання вироків Міжнародного кримінального трибуналу.

Караджича затримали в липні 2008 року в Белграді, а в жовтні наступного року над ним розпочався судовий процес.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27