Суд ООН розгляне апеляцію Караджича
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня.УНН. У суді Організації Об’єднаних Націй в Гаазі лідер боснійських сербів Радован Караджич 23 квітня подасть апеляцію на винесений йому раніше вирок у 40 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Караджич, якому 72 роки, був засуджений в 2016 році за геноцид, військові злочини і злочини проти людяності, скоєні під час розпаду колишньої Югославії. Серед злочинів, інкримінованих йому – різанина у Сребрениці в 1995 році.
Більше ніж 100 тисяч людей загинули, а близько 2,2 мільйона були змушені залишити свої будинки під час війни в Боснії 1992-1995 років.
Вирок був винесений суддями Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії, який офіційно припинив роботу в грудні.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вітає обвинувальний вирок Міжнародного трибуналу по колишній Югославії Радовану Караджичу.