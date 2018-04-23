Суд ООН рассмотрит апелляцию Караджича
Киев • УНН
КИЕВ. 23 квитня.УНН. В суде Организации Объединенных Наций в Гааге лидер боснийских сербов Радован Караджич 23 апреля подаст апелляцию на вынесенный ему ранее приговор в 40 лет заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Караджич, которому 72 года, был осужден в 2016 году за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время распада бывшей Югославии. Среди преступлений, инкриминируемых ему - резня в Сребренице в 1995 году.
Более 100 000 человек погибли, а около 2,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома во время войны в Боснии 1992-1995 годов.
Приговор был вынесен судьями Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, который официально прекратил работу в декабре.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины приветствует обвинительный приговор Международного трибунала по бывшей Югославии Радовану Караджичу.