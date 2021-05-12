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Геноцид в Сребренице: экс-лидер боснийских сербов Караджич будет сидеть в британской тюрьме

Киев • УНН

 • 26410 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские тюрьмы готовы разместить экс-лидера боснийских сербов Радована Караджича, который был приговорен к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление министра, что распространило британское внешнеполитическое ведомство.

Геноцид в Сребренице: экс-лидер боснийских сербов Караджич будет сидеть в британской тюрьме

Цитата

“Великобритания согласилась, чтобы Радована Караджича, осужденного за геноцид в Сребренице, перевели в британскую тюрьму для отбывания срока”, — говорится в заявлении министра.

“Радован Караджич — один из немногих, кто был признан виновным в геноциде. Он несет ответственность за массовые убийства мужчин, женщин и детей во время геноцида в Сребренице, а также он помогал проводить осаду Сараево с ее жестокими нападениями на гражданских лиц, — добавил Рааб. — Мы должны гордиться тем, что, начиная с поддержки Великобритании в обеспечении его ареста и заканчивая тюремной камерой, в которой он сейчас находится, Великобритания поддерживала 30-летнее стремление к правосудию за эти ужасные преступления”.

Напомним

В 2016 году Караджича признали виновным в совершении геноцида и приговорили к 40 годам тюрьмы. Впоследствии он подал апелляцию, однако в 2019 году Апелляционная палата международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге усилила приговор по Караджича, приговорив его к пожизненному заключению.

Впрочем, где именно Караджичу отбывать свой пожизненный срок, суд в Гааге не решил. Бывший лидер боснийских сербов должна принять одна из стран, заключивших с ООН соглашение о приведении в исполнение приговоров Международного уголовного трибунала.

Караджича задержали в июле 2008 года в Белграде, а в октябре следующего года над ним начался судебный процесс.

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