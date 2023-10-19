Генератори, сонячні панелі та акумулятори: триває підготовка лікарень до можливих блекаутів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Ще з 2022 року є умова про наявність генераторів у кожному з закладів, які мають станціонар, і всі заклади охорони здоров’я готові до можливих відключень світла та обладнані генераторами. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Оскільки заклади охорони здоров'я належать до критичної інфраструктури, то на них не будуть розповсюджуватися віялові відключення. Але ми маємо бути готовими до усього, тому ще з 2022 року умовами контрактування з Національною службою здоров'я є наявність генераторів у кожному з закладів, які мають станціонар. На сьогодні абсолютно усі заклади мають від одного до декількох генераторів різної потужності», - сказав він.
Деталі
Сергій Дубров уточнив, що потреби закладів збираються і найближчим часом між ними планується розподілити ще 467 генераторів. До того ж, лікарні за вимогою МОЗ мають створити запас палива для генераторів щонайменше на 2-3 доби.
МОЗ також працює над забезпеченням лікарень сонячними панелями, які стануть додатковими джерелами електроенергії. Наразі уже вже визначений перелік закладів, де вони будуть встановлені, у 32 закладах панелі вже встановлені, а в найближчі місяці панелі будуть встановлені ще більш ніж у 200 лікарнях.
Окрім того, лікарні отримають сучасні акумулятори, які дозволять продовжити роботу критичного обладнання, зокрема, апаратів штучного дихання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нацкомісії заявили, що оператори мобільного зв’язку все ще не готові до тривалої автономної роботи