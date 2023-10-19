Генератори, сонячні панелі та акумулятори: триває підготовка лікарень до можливих блекаутів - МОЗ

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«Оскільки заклади охорони здоров'я належать до критичної інфраструктури, то на них не будуть розповсюджуватися віялові відключення. Але ми маємо бути готовими до усього, тому ще з 2022 року умовами контрактування з Національною службою здоров'я є наявність генераторів у кожному з закладів, які мають станціонар. На сьогодні абсолютно усі заклади мають від одного до декількох генераторів різної потужності», - сказав він.

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Сергій Дубров уточнив, що потреби закладів збираються і найближчим часом між ними планується розподілити ще 467 генераторів. До того ж, лікарні за вимогою МОЗ мають створити запас палива для генераторів щонайменше на 2-3 доби.

МОЗ також працює над забезпеченням лікарень сонячними панелями, які стануть додатковими джерелами електроенергії. Наразі уже вже визначений перелік закладів, де вони будуть встановлені, у 32 закладах панелі вже встановлені, а в найближчі місяці панелі будуть встановлені ще більш ніж у 200 лікарнях.

Окрім того, лікарні отримають сучасні акумулятори, які дозволять продовжити роботу критичного обладнання, зокрема, апаратів штучного дихання.

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