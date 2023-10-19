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Генераторы, солнечные панели и аккумуляторы: идет подготовка больниц к возможным блэкаутам - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Еще с 2022 года есть условие о наличии генераторов в каждом из заведений, имеющих станционар, и все учреждения здравоохранения готовы к возможным отключениям света и оборудованы генераторами. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров, передает корреспондент УНН.

Генераторы, солнечные панели и аккумуляторы: идет подготовка больниц к возможным блэкаутам - Минздрав

Цитата

«Поскольку учреждения здравоохранения относятся к критической инфраструктуре, то на них не будут распространяться веерные отключения. Но мы должны быть готовы ко всему, поэтому еще с 2022 года условиями контрактации с Национальной службой здоровья является наличие генераторов в каждом из учреждений, которые имеют стационар. На сегодня абсолютно все учреждения имеют от одного до нескольких генераторов различной мощности», - сказал он.

Детали

Сергей Дубров уточнил, что потребности учреждений собираются и в ближайшее время между ними планируется распределить еще 467 генераторов. К тому же, больницы по требованию Минздрава должны создать запас топлива для генераторов минимум на 2-3 суток.

Минздрав также работает над обеспечением больниц солнечными панелями, которые станут дополнительными источниками электроэнергии. Сейчас уже определен перечень заведений, где они будут установлены, в 32 заведениях панели уже установлены, а в ближайшие месяцы панели будут установлены еще более чем в 200 больницах.

Кроме того, больницы получат современные аккумуляторы, которые позволят продолжить работу критического оборудования, в частности, аппаратов искусственного дыхания.

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