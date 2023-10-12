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У Нацкомісії заявили, що оператори мобільного зв’язку все ще не готові до тривалої автономної роботи

У Нацкомісії заявили, що оператори мобільного зв’язку все ще не готові до тривалої автономної роботи

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Оператори мобільного зв’язку досі не виконали рішення Комісії щодо придбання генераторами і не готові до тривалої автономної роботи. Про це в ефірі телемарафону розповів член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку Олександр Бісюк, пише УНН.

Деталі

Він нагадав, що в Україні розроблені механізми збереження зв’язку під час блекауту. Зокрема, впроваджено безкоштовний національний роумінг. Але після перших блекаутів у 2022 році, за рішенням РНБО, оператори мають забезпечити резерви для автономної роботи мінімум на три доби.

Цитата

«Але оператори досі не виконали цього рішення і не готові до тривалої автономної роботи. Комісія видала операторам приписи, згідно з якими оператори мають в певний термін придбати та встановити генератори, щоб забезпечити роботу обладнання навіть при відсутності світла. Але ці вимоги ще не виконані», - сказав Олександр Бісюк.

Додамо

За його словами, терміни впровадження генераторів неодноразово переносилися, оскільки Комісія йшла на зустріч операторам, які не могли здійснити незаплановані витрати, або не могли вільно придбати потрібне обладнання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мобільні оператори досі не готові до триденних блекаутів — регулятор НКЕК

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