У Нацкомісії заявили, що оператори мобільного зв’язку все ще не готові до тривалої автономної роботи

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Він нагадав, що в Україні розроблені механізми збереження зв’язку під час блекауту. Зокрема, впроваджено безкоштовний національний роумінг. Але після перших блекаутів у 2022 році, за рішенням РНБО, оператори мають забезпечити резерви для автономної роботи мінімум на три доби.

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«Але оператори досі не виконали цього рішення і не готові до тривалої автономної роботи. Комісія видала операторам приписи, згідно з якими оператори мають в певний термін придбати та встановити генератори, щоб забезпечити роботу обладнання навіть при відсутності світла. Але ці вимоги ще не виконані», - сказав Олександр Бісюк.

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За його словами, терміни впровадження генераторів неодноразово переносилися, оскільки Комісія йшла на зустріч операторам, які не могли здійснити незаплановані витрати, або не могли вільно придбати потрібне обладнання.

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