В Нацкомиссии заявили, что операторы мобильной связи все еще не готовы к длительной автономной работе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Операторы мобильной связи до сих пор не выполнили решение Комиссии о приобретении генераторов и не готовы к длительной автономной работе. Об этом в эфире телемарафона рассказал член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи Александр Бисюк, пишет УНН.
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Он напомнил, что в Украине разработаны механизмы сохранения связи во время блэкаута. В частности, внедрен бесплатный национальный роуминг. Но после первых блэкаутов в 2022 году, по решению СНБО, операторы должны обеспечить резервы для автономной работы минимум на трое суток.
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«Но операторы до сих пор не выполнили этого решения и не готовы к длительной автономной работе. Комиссия выдала операторам предписания, согласно которым операторы должны в определенный срок приобрести и установить генераторы, чтобы обеспечить работу оборудования даже при отсутствии света. Но эти требования еще не выполнены», - сказал Александр Бисюк.
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По его словам, сроки внедрения генераторов неоднократно переносились, поскольку Комиссия шла на встречу операторам, которые не могли осуществить незапланированные расходы, или не могли свободно приобрести нужное оборудование.
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