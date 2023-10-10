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Мобільні оператори досі не готові до триденних блекаутів — регулятор НКЕК

Мобільні оператори досі не готові до триденних блекаутів — регулятор НКЕК

Київ • УНН

 • 661852 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Українські мобільні оператори досі не готові до блекаутів. Про це заявляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКЕК), передає УНН.

Цитата

“Станом на кінець серпня 2023 року, проводячи перевірки, ми очікували отримати мінімальні похибки, адже осінь вже настала і питання наявності зв’язку у разі масових ушкоджень об’єктів електроенергетики в осінньо-зимовий період є надважливим.

На жаль, змушені констатувати, що проведена НКЕК крайня перевірка готовності мережі до 3-добового блекауту в мережі ТОВ „лайфсел“ у Рівненській області показала готовність до забезпечення зв’язком для менш ніж 50% критично важливих об’єктів з необхідного мінімуму по даній області”

Деталі

Зазначимо, що новина про неготовності мобільних операторів до блекаутів висить на сайті національного регулятора вже більше як місяць у теці “актуальне”.

Крайню перевірку НКЕК здійснили наприкінці серпня. Тоді навідались до lifecell. За фактом перевірки оператору вручили припис, закликали “негайно усунути порушення”, та пригрозили штрафами.

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Контекст

У листопаді минулого року операторів зобов’язали підготуватись до автономної роботи із забезпечення зв’язоку вродовж трьох діб, на випадок довготривалих блекаутів. Готовності мереж операторів перевіряли за наступними показниками:

* кількість електрогенераторів для забезпечення зв’язком критично необхідних об’єктів у кожній з областей;
* рівень забезпечення пальним і мастилом джерел резервного електроживлення;
кількість автономних джерел живлення;
* готовність оперативно реагувати на втрати резервів та замінювати генератори, що вийшли з ладу.

Від січня цього року комісія провела вісім позапланових перевірок операторів “Київстар”, “Водафон” та “Лайфсел”. Зокрема, готовність вибірково перевіряли у Київській, Львівській, Одеській та Рівненській областях. В усіх трьох компаніях виявили порушення.

НКЕК планує й надалі перевіряти стан готовності мереж операторів до безперебійного надання послуг належної якості громадянам України у разі можливої відсутності стаціонарного електроживлення та тривалих блекаутів. Однак, інформації про нові перевірки поки немає.

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