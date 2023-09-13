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Генеральний секретар НАТО зустрінеться 14 вересня зі Стефанішиною

Генеральний секретар НАТО зустрінеться 14 вересня зі Стефанішиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 14 вересня, зустрінеться з віцепрем'єркою-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Про це повідомили у пресслужбі Альянсу, передає УНН.

Цитата

"У четвер, 14 вересня 2023 року, Генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг прийме віце-прем’єр-міністра України пані Ольгу Стефанішину у штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на заході не передбачено спілкування зі ЗМІ.

Нагадаємо

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 9 вересня заявила, що до членства у ЄС Україна буде готова через 2 роки, а от стати частиною НАТО може і раніше.

Українські Національні Новини

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