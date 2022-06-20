"Газпром" не забронював додаткові потужності українських трубопроводів на липень - Bloomberg

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“Російський ПАТ „Газпром“ вирішив не бронювати додаткові потужності для транспортування газу в Європу українськими трубопроводами на липень на аукціоні в Понеділок”, — повідомляє агентство з посиланням на результати торгів.

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Як зазначається, такі дії є ще однією ознакою того, що постачання з москви можуть залишатися обмеженими ще довгий час після того, як країна скоротила постачання палива по трубопроводу “Північний потік” до 40% від його потужності.

Таке скорочення призвело до різкого зростання цін на газ, що чинило додатковий тиск на країни-члени ЄС, які й так борються з інфляцією, що росте. Зокрема Німеччина назвала скорочення поставок росією “політично мотивованим”.

Наступного місяця поставки газу можуть бути ще більш утруднені, оскільки, за інформацією Газпрому, “Північний потік” планується повністю зупинити на кілька днів нібито у зв'язку з проведенням технічних робіт.

Україна неодноразово закликала Газпром збільшити потоки газу через прикордонний пункт Суджа між країнами для нарощування постачання до Європи. Російська компанія все ще може забронювати додатковий простір з цього маршруту через щоденні аукціони з продажу потужностей, проте цього місяця вона не скористалася цією можливістю, зазначає агентство.

Газпром відмовився коментувати результати аукціонів, а українська газова мережа назвала це політичним кроком.

Це “додатковий аргумент, що доводить, що на насправді Газпром і кремль використовують газ як зброю проти України і, головним чином, проти Європи”, — сказав у понеділок голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон, коментуючи дії Газпрому.

Нагадаємо

Минулого тижня російська енергетична компанія “Газпром” повідомила, що скоротить потужність станції “Північного потоку” до 67 млн кубометрів добу.

Раніше по газопроводу прокачували близько 100 млн кубометрів на добу.

Додамо

Оператор ГТС України та НАК “Нафтогаз України” звернулися до компетентних органів Німеччини щодо призупинення роботи “Північного потоку — 1”.

Як вважає генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Німеччина може в односторонньому порядку обмежити транспортування газу через “Північний потік-1” без погоджень із Угорщиною чи іншими країнами.

При цьому до введення повного ембарго на газ обсяги транзиту в ЄС слід направити на український маршрут, щоб підвищити безпеку постачання газу до Європи та забезпечити більш надійний захист української газотранспортної інфраструктури, вважає він.

Раніше УНН писав, що Україна має потужності, щоб забезпечити необхідний транзит до європейських споживачів у разі зупинки “Північного Потоку — 1”.