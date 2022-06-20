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“Газпром” не забронировал дополнительные мощности украинских трубопроводов на июль - Bloomberg

“Газпром” не забронировал дополнительные мощности украинских трубопроводов на июль - Bloomberg

Киев • УНН

 • 158227 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. россия вновь ужесточила контроль над поставками природного газа в Европу, отклонив предложение Украины забронировать дополнительные транзитные мощности, чтобы компенсировать сокращение потоков по “Северному потоку”, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Цитата

“Российский ПАО „Газпром“ решил не бронировать дополнительные мощности для транспортировки газа в Европу по украинским трубопроводам на июль на аукционе в понедельник”, — сообщает агентство со ссылкой результаты торгов.

Детали

Как отмечается, такие действия являются еще одним признаком того, что поставки из москвы могут оставаться ограниченными еще долгое время после того, как страна сократила поставки топлива по трубопроводу “Северный поток” до 40% от его мощности.

Такое сокращение привело к резкому росту цен на газ, что оказало дополнительное давление на страны-члены ЕС, которые и так борются с растущей инфляцией. В частности Германия назвала сокращение поставок россией “политически мотивированным”.

В следующем месяце поставки газа могут быть еще более затруднены, так как, по информации Газпрома, “Северный поток” планируется полностью остановить на несколько дней якобы в связи с проведением технических работ.

Украина неоднократно призывала Газпром увеличить потоки газа через пограничный пункт Суджа между странами для наращивания поставок в Европу. Российская компания все еще может забронировать дополнительное пространство по этому маршруту через ежедневные аукционы по продаже мощностей, однако в этом месяце она не воспользовалась этой возможностью, отмечает агентство.

Газпром отказался комментировать результаты аукционов, а украинская газовая сеть назвала это политическим шагом.

Это “дополнительный аргумент, доказывающий, что на самом деле Газпром и Кремль используют газ как оружие против Украины и, главным образом, против Европы”, — сказал в понедельник глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, комментируя действия Газпрома.

Напомним

На прошлой неделе российская энергетическая компания “Газпром” сообщила, что сократит мощность станции “Северного потока” до 67 млн кубометров в сутки.

Ранее по газопроводу прокачивали около 100 млн кубометров в сутки.

Добавим

Оператор ГТС Украины и НАК “Нефтегаз Украины” обратились в компетентные органы Германии по приостановке работы “Северного потока — 1”.

Как считает генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, Германия может в одностороннем порядке ограничить транспортировку газа через “Северный поток-1” без согласований с Венгрией или другими странами.

При этом до ввода полного эмбарго на газ объемы транзита в ЕС следует направить на украинский маршрут, чтобы повысить безопасность поставки газа в Европу и обеспечить более надежную защиту украинской газотранспортной инфраструктуре, считает он.

Ранее УНН писал, что Украина имеет мощности, чтобы обеспечить необходимый транзит к европейским потребителям в случае остановки “Северного Потока — 1”.

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