Газопостачання у семи населених пунктах відновили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні, 5 квітня, о 18:30 фахівцями Берегівського відділення ПАТ “Закарпатгаз” відновлено постачання газу мешканцям семи сіл Берегівського району, передає УНН із посиланням на прес-службу ПАТ “Закарпатгаз”.
Газопостачання припинили через підпал сухої трави поблизу надземного газопроводу у понеділок, 3 квітня.
“Наразі роботи завершено. Газопостачання відновлено у 1702 домогосподарствах”, — йдеться у повідомленні головного інженера Берегівського відділення управління експлуатації ПАТ “Закарпатгаз” Жолта Мейсароша.
Не відновленим газопостачання залишається у 25 оселях через відсутність споживачів вдома.
Як раніше повідомляв УНН, 3 квітня до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про припинення газопостачання у семи населених пунктах Берегівського району (с.Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь).