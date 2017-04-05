Газопостачання у семи населених пунктах відновили на Закарпатті

Газопостачання припинили через підпал сухої трави поблизу надземного газопроводу у понеділок, 3 квітня.

“Наразі роботи завершено. Газопостачання відновлено у 1702 домогосподарствах”, — йдеться у повідомленні головного інженера Берегівського відділення управління експлуатації ПАТ “Закарпатгаз” Жолта Мейсароша.

Не відновленим газопостачання залишається у 25 оселях через відсутність споживачів вдома.

Як раніше повідомляв УНН, 3 квітня до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про припинення газопостачання у семи населених пунктах Берегівського району (с.Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь).