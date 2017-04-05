Газоснабжение в семи населенных пунктах восстановили на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня, 5 апреля, в 18:30 специалистами Береговского отделения ПАО “Закарпатгаз” возобновлены поставки газа жителям семи сел Береговского района, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО “Закарпатгаз”.
Газоснабжение прекратили из-за поджога сухой травы вблизи надземного газопровода в понедельник, 3 апреля.
“Сейчас работы завершены. Газоснабжение восстановлено в 1702 домохозяйствах”, — говорится в сообщении главного инженера Береговского отделения управления эксплуатации ПАО “Закарпатгаз” Жолта Мейсароша.
Не восстановленым газоснабжение остается в 25 домах из-за отсутствия потребителей дома.
Как ранее сообщал УНН, 3 апреля в оперативно-спасательную службы Закарпатской области поступило сообщение о прекращении газоснабжения в семи населенных пунктах Береговского района (с.Шом, Косонь, Запсонь, Герена, Попово, Горонглаб, Батрадь).