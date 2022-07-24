Гайдай: у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські окупанти

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"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити", - зазначив він.

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Гайдай додав, що вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

Поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію, а саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.

"Втім, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення. Упродовж 23 липня завдали чотири ракетні та один авіаудар. Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу. По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли", - наголосив голова ОВА.

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