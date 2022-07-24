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Гайдай: у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські окупанти

Гайдай: у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські окупанти

Київ • УНН

 • 116270 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії, а західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу. Про це у Telegram написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити", - зазначив він.

Деталі 

Гайдай додав, що вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

Поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію, а саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.

"Втім, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення. Упродовж 23 липня завдали чотири ракетні та один авіаудар. Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу. По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли", - наголосив голова ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованому Лисичанську "хлопок" і масовий "інфаркт" у півсотні орків - Гайдай

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