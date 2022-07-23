В окупованому Лисичанську "хлопок" і масовий "інфаркт" у півсотні орків - Гайдай

Цитата

«Хлопок» в окупованому Лисичанську. Масовий «інфаркт» у півсотні орків. «Штаб 6-го полка, второго армейского корпуса» - мінус 50 рашистів. Не треба проводити наради в будівлі суду в таку спеку», - повідомив Гайдай.

Доповнення

Гайдай повідомляв раніше, що з боку Лисичанська ворог почергово, а інколи й одночасно, атакує різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною. 22 липня напрямків атаки росіян в регіоні було щонайменше дві.