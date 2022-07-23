В оккупированном Лисичанске "хлопок" и массовый "инфаркт" у полсотни орков – Гайдай

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«Хлопок» в оккупированном Лисичанске. Массовый «инфаркт» у полсотни орков. «Штаб 6-го полка, второго армейского корпуса» – минус 50 рашистов. Не надо проводить совещания в здании суда в такую жару», – сообщил Гайдай.

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Гайдай сообщал ранее, что со стороны Лисичанска враг по очереди, а иногда и одновременно, атакует разные участки админграницы между Луганщиной и Донетчиной. 22 июля направлений атаки россиян в регионе было по меньшей мере две.