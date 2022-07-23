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Гайдай: з боку Лисичанська ворог почергово, а інколи й одночасно, атакує різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною

Гайдай: з боку Лисичанська ворог почергово, а інколи й одночасно, атакує різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною

Київ • УНН

 • 149073 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. З боку Лисичанська ворог почергово, а інколи й одночасно, атакує різні ділянки адмінмежі між Луганщиною та Донеччиною. 22 липня напрямків атаки росіян в регіоні було щонайменше дві. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Лисичанськ та прилеглі окуповані села пролягають на десятки кілометрів вздовж лінії, яку росіяни мріють досягти протягом останніх місяців. Відповідні рапорти керівництву вони надавали багато разів, але Збройні Сили України мали інші плани та до сьогодні не дали ворогу реалізувати ці наміри. Так, лінія фронту на Лисичанському напрямку дуже велика, тому небезпека щоразу надходить із різних місць. Втім, наші захисники готові до спротиву", - зазначив Гайдай.

Деталі

Так, вчора штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили.

Ворогом була застосована авіація, здійснені дві артилерійські атаки та чотири спроби обстрілів мінометами.

"Не додає сміливості окупантам і знищення ще одного складу з боєприпасами. На цей раз на Слов’яносербщині. Менш впевнені у своїй силі росіяни і в нещодавно захоплених містах та селах. Там залишилося близько 10-15 % населення. Переважно, літні люди та так звані "ждуны". Але й серед них окупанти вбачають ворогів", - додав голова ОВА.

Він також зазначив, що в Сєвєродонецьку відкрито пункт видачі перепусток для пересування по окупованій території, що обмежує свободу пересування регіоном.

"Лише коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити в лікарню сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі", - написав Гайдай.

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