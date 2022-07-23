Гайдай: со стороны Лисичанска враг по очереди, а иногда и одновременно, атакует разные участки админграницы между Луганщиной и Донетчиной

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"Лисичанск и близлежащие оккупированные села пролегают на десятки километров вдоль линии, которую россияне мечтают достичь в течение последних месяцев. Соответствующие рапорты руководству они предоставляли много раз, но Вооруженные Силы Украины имели другие планы и до сих пор не дали врагу реализовать эти намерения. Так, линия фронта на Лисичанском направлении очень большая, поэтому опасность каждый раз поступает из разных мест. Впрочем, наши защитники готовы к сопротивлению", – отметил Гайдай.

Детали

Так, вчера штурмовые действия в направлении Верхнекамянского и Северского украинские защитники успешно отбили.

Врагом была применена авиация, совершены две артиллерийские атаки и четыре попытки обстрелов минометами.

"Не добавляет смелости оккупантам и уничтожения еще одного склада с боеприпасами. На этот раз на Славяносербщине. Менее уверены в своей силе русские и в недавно захваченных городах и селах. Там осталось около 10-15% населения. Преимущественно, пожилые люди и так называемые "ждуны". Но и среди них оккупанты видят врагов", - добавил глава ОВА.

Он также отметил, что в Северодонецке открыт пункт выдачи пропусков для передвижения по оккупированной территории, что ограничивает свободу передвижения по региону.

"Только когда отстоишь в длиннющей очереди, пройдешь дактилоскопию и проверку, тогда сможешь отправиться в больницу соседнего города, если не умрешь по дороге", - написал Гайдай.

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