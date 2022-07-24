Гайдай: в Кадиевке разрушено помещение, где находились российские оккупанты

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"За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только на Луганщине. Много успешных попаданий и в Донецкой области, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше – каждую ночь они не спят, а ждут, что по им могут попасть", - отметил он.

Детали

Гайдай добавил, что вчера в Кадиевке разрушения потерпело помещение, где находились российские военные. Утраты уточняются.

Вблизи Лисичанска наши артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию, а именно, отряд сахалинского ОМОНа, который по приказу кремля прибыл на войну в Украину. Уничтожены не менее 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены.

"Впрочем, оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения. В течение 23 июля нанесли четыре ракетных и один авиаудар. Они усилили давление в районе Верхнекамянского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава. По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы", - отметил глава ОВА.

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