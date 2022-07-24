ЗСУ знищили загін російських ОМОНівців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. ЗСУ ліквідували загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська – щонайменше 12 росіян знищені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління стратегічних комунікацій.
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"Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського ОМОНу в р-ні Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські військові щодня зазнають сотні втрат у війні в Україні, зокрема втратили тисячі лейтенантів і капітанів.