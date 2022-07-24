ЗСУ знищили загін російських ОМОНівців

Цитата

"Воїни ЗС України відправили подарунок загону сахалінського ОМОНу в р-ні Лисичанська, які тільки-но заїхали на ротацію. 12 відразу офіційно денацифікувалися і демілітаризувалися, решту складу загону важко поранено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Російські військові щодня зазнають сотні втрат у війні в Україні, зокрема втратили тисячі лейтенантів і капітанів.