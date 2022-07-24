ВСУ уничтожили отряд российских ОМОНовцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. ВСУ ликвидировали отряд сахалинского ОМОНа возле Лисичанска – по меньшей мере 12 россиян уничтожены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций.
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"Воины ВС Украины отправили подарок отряду сахалинского ОМОНа в р-не Лисичанска, которые только что заехали на ротацию. 12 сразу официально денацифицировались и демилитаризировались, остальной состав отряда тяжело ранен", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские военные ежедневно несут сотни потерь в войне в Украине, в том числе потеряли тысячи лейтенантов и капитанов.