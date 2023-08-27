Гатили з мінометів: окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 5 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Краснопільська та Шалигинська громади.
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- Краснопільська громада: ворог вдарив по території громади з мінометів (4 вибухи).
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- Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).
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Зазначається, що обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
Протягом суботи росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.