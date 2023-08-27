Окупанти обстріляли Сумщину 28 разів: пошкоджено склад для зберігання зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом суботи росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська, Путивльська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська громади.
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- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
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- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи) та обстріл з АГС (16 вибухів).
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- Путивльська громада: були мінометні обстріли (15 вибухів).
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- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів), мінометів (5 вибухів) та обстріл з АГС (20 вибухів).
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- Юнаківська громада: 19 мін скинув ворог на територію громади.
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- Білопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (8 вибухів).
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- Шалигинська громада: був артобстріл (8 вибухів).
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- Хотінська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи) та мінометів (2 вибухи). Також був обстріл з танку (5 вибухів) та скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух).
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- Есманська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптеру НАР (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено склад для зберігання зерна. Також був мінометний обстріл (2 вибухи).
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- Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
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Нагадаємо
Упродовж п'ятниці російська армія обстрілювала населені пункти Сумщини 19 разів.