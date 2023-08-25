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росіяни 19 разів обстріляли Сумщину за день

росіяни 19 разів обстріляли Сумщину за день

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Упродовж дня російська армія обстрілювала населені пункти Сумщини. Зафіксовано 164 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Шалигинська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська громади. За попередньою інформацією, втрат серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зокрема обстрілів зазнали такі громади:

  • Есманська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (31 вибух).
  • Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (38 вибухів) та артилерії (3 вибухи).
  • Хотінська громада: росіяни здійснили скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух) та обстріл з танку (5 вибухів) та з мінометів (14 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (10 вибухів), з АГС (5 вибухів) та обстріл з танку (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.
  • Краснопільська громада: були мінометні обстріли (27 вибухів) та обстріл з АГС (15 вибухів).

За попередніми даними обласної військової адміністрації, минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

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