россияне 19 раз обстреляли Сумскую область за день
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В течение дня российская армия обстреливала населенные пункты Сумской области. Зафиксировано 164 взрыва. Обстрелам подверглись Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Белопольская, Середино-Будская, Краснопольская общины. По предварительной информации, потерь среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в течение дня россияне совершили 19 обстрелов населенных пунктов Сумской области. В частности обстрелам подверглись такие общины:
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- Эсманская община: осуществлен обстрел из РСЗО (31 взрыв).
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- Шалигинская громада: враг бил из минометов (38 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).
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- Хотинская община: россияне осуществили сброс с БпЛА ВОГа (1 взрыв) и обстрел из танка (5 взрывов) и из минометов (14 взрывов).
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- Белопольская община: зафиксирован обстрел из минометов (10 взрывов), из АГС (5 взрывов) и обстрел из танка (6 взрывов).
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- Середино-Будская община: 9 мин сбросил враг на территорию громады.
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- Краснопольская община: были минометные обстрелы (27 взрывов) и обстрел из АГС (15 взрывов).
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По предварительным данным областной военной администрации, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
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