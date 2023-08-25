россияне 19 раз обстреляли Сумскую область за день

Детали

Отмечается, что в течение дня россияне совершили 19 обстрелов населенных пунктов Сумской области. В частности обстрелам подверглись такие общины:



Эсманская община: осуществлен обстрел из РСЗО (31 взрыв).



Шалигинская громада: враг бил из минометов (38 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).



Хотинская община: россияне осуществили сброс с БпЛА ВОГа (1 взрыв) и обстрел из танка (5 взрывов) и из минометов (14 взрывов).



Белопольская община: зафиксирован обстрел из минометов (10 взрывов), из АГС (5 взрывов) и обстрел из танка (6 взрывов).



Середино-Будская община: 9 мин сбросил враг на территорию громады.



Краснопольская община: были минометные обстрелы (27 взрывов) и обстрел из АГС (15 взрывов).



По предварительным данным областной военной администрации, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

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