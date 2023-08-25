Не "балістика", а "Іскандер-К" - Рувін про обстріл виставки дронів у Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Група спеціалістів КНДІСЕ працювала безпосередньо на місці події у Чернігові та встановила факт використання росіянами саме ракети «Іскандер-К». Про це у власному Телеграм-каналі наголосив очільник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, повідомляє УНН.
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“Ідентифікувати зброю вдалося за результатами аналізу фото та відеоматеріалів, дослідження частин і уламків ракети, а також встановлення типу уражаючих елементів бойової частини. Версія щодо використання балістичної ракети була спростована після аналізу відеоматеріалів та виявлення типових для ракети „Іскандер-К“ уражаючих елементів, зовні вони виглядають, як невеликі прямокутники визначених розмірів”, — зазначив очільник КНДІСЕ.
За його словами, ці елементи вдалося знайти у тротуарній плитці на площі перед Чернігівським обласним академічним українським музично-драматичним театром ім. Т.Г. Шевченка.
Як зазначив Олександр Рувін, важливо відзначити, що загалом кожен тип ракети має індивідуальний зовнішній вигляд і технічні характеристики уражаючих елементів, тому ідентифікація використаної 19 серпня російськими агресорами зброї “є однозначною”.
Контекст
“Iскандер-К” — загальна назва для крилатих ракет, які російська сторона використовує у складі оперативно-тактичної ракетного комплексу “Іскандер”, аналог ракети “Калібр”. Дальність польоту цих ракет становить 500 км, маса бойової головки складає 480 кг. Крім того, “Іскандер-К” може мати два види спрацювання бойової частини — контактний та повітряний підрив. При першому варіанті — підрив бойової частини здійснюється під час влучання безпосередньо в об’єкт, при другому — на певній (встановленій завчасно) висоті над об’єктом.
“За результатами попереднього дослідження встановлено, що в Чернігові був здійснений повітряний підрив. При такому вибуху розліт уражаючих елементів призводять до більшої кількості жертв та постраждалих. Результати дослідження та висновок судових експертів КНДІСЕ найближчим часом буде передано правоохоронним органам для забезпечення надійної доказової бази за вчинені росією злочини проти України”, — наголосив Олександр Рувін.
Нагадаємо
Внаслідок удару армії рф по центральній частині Чернігова, 19 серпня, загинуло 7 людей, з них одна дитина. Постраждала 181 людина.