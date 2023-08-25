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Не "баллистика", а "Искандер-К" - Рувин об обстреле выставки дронов в Чернигове

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Группа специалистов КНИИСЭ работала непосредственно на месте происшествия в Чернигове и установила факт использования россиянами именно ракеты «Искандер-К». Об этом в собственном Телеграмм-канале отметил глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает УНН.

Цитата

“Идентифицировать оружие удалось по результатам анализа фото и видеоматериалов, исследования частей и обломков ракеты, а также установления типа поражающих элементов боевой части. Версия об использовании баллистической ракеты была опровергнута после анализа видеоматериалов и выявления типичных для ракеты „Искандер-К“ поражающих элементов, внешне они выглядят, как небольшие прямоугольники определенных размеров”, — отметил глава КНИИСЭ.

По его словам, эти элементы удалось найти в тротуарной плитке на площади перед Черниговским областным академическим украинским музыкально-драматическим театром им. Т.Г. Шевченко.

Как отметил Александр Рувин, важно отметить, что в целом каждый тип ракеты имеет индивидуальный внешний вид и технические характеристики поражающих элементов, поэтому идентификация использованного 19 августа российскими агрессорами оружия “является однозначной”.

Контекст

"“Iскандер-К” — общее название для крылатых ракет, которые российская сторона использует в составе оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер”, аналог ракеты “Калибр”. Дальность полета этих ракет составляет 500 км, масса боевой головки составляет 480 кг. Кроме того, “Искандер-К” может иметь два вида срабатывания боевой части — контактный и воздушный подрыв. При первом варианте — подрыв боевой части осуществляется во время попадания непосредственно в объект’объект, при втором — на определенной (установленной заранее) высоте над объектом.

“По результатам предварительного исследования установлено, что в Чернигове был осуществлен воздушный подрыв. При таком взрыве разлет поражающих элементов приводят к большему количеству жертв и пострадавших. Результаты исследования и заключение судебных экспертов КНИИСЭ в ближайшее время будут переданы правоохранительным органам для обеспечения надежной доказательной базы за совершенные россией преступления против Украины”, — отметил Александр Рувин.

Напомним

В результате удара армии рф по центральной части Чернигова, 19 августа, погибло 7 человек, из них один ребенок. Пострадал 181 человек.

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