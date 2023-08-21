Ворожий удар по центру Чернігова: кількість постраждалих збільшилась до 181 людини

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“Взагалі постраждало 181 людина, з них сім загинуло. Наразі 41 людина знаходиться в лікарні на амбулаторному лікуванні. Серед них чотири тяжкі людини, 16 людей прооперовано”, — розповів Брижинський.

Доповнення

Керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомляв, що є припущення, що основна сила вибуху в Чернігові була спрямована саме на людей, які перебували на відкритій місцевості навколо драмтеатру.

Нагадаємо

19 серпня росія завдала удару по центральній частині міста, в результаті якого загинуло 7 осіб. З них одна дитина. У ДСНС повідомили, що з батьками та родичами загиблої дівчинки спілкувалася психолог.