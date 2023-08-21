Вражеский удар по центру Чернигова: количество пострадавших увеличилось до 181 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Количество пострадавших из-за ракетного удара рф по драмтеатру в центре Чернигова возросло до 181 человека. 41 человек находится в больнице, среди них четыре в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Вообще пострадал 181 человек, из них семь погибло. Сейчас 41 человек находится в больнице на амбулаторном лечении. Среди них четыре тяжелых человека, 16 людей прооперированы”, — рассказал Брижинский.
Дополнение
Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершённым в условиях вооружённого конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов сообщал, что есть предположение, что основная сила взрыва в Чернигове была направлена именно на людей, которые находились на открытой местности вокруг драмтеатра.
Напомним
19 августа россия нанесла удар по центральной части города, в результате которого погибло 7 человек. Из них один ребенок. В ГСЧС сообщили, что с родителями и родственниками погибшей девочки общалась психолог.