Оккупанты обстреляли Сумскую область 28 раз: поврежден склад для хранения зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В течение субботы россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Краснопольская, Новослободская, Великописаревская, Путивльская, Юнаковская, Белопольская, Шалыгинская, Хотинская, Эсманская, Середино-Будская громады.
-
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (28 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
-
- Новослободская громада: осуществлен минометный обстрел (2 взрыва) и обстрел из АГС (16 взрывов).
-
- Путивльская громада: были минометные обстрелы (15 взрывов).
-
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и обстрел из АГС (20 взрывов).
-
- Юнаковская громада: 19 мин сбросил враг на территорию громады.
-
- Белопольская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (8 взрывов).
-
- Шалыгинская громада: был артобстрел (8 взрывов).
-
- Хотинская община: россияне били из артиллерии (2 взрыва) и минометов (2 взрыва). Также был обстрел из танка (5 взрывов) и сброс с БпЛА ВОГа (1 взрыв).
-
- Эсманская община: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (1 взрыв). В результате обстрела поврежден склад для хранения зерна. Также был минометный обстрел (2 взрыва).
-
- Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
-
Напомним
В течение пятницы российская армия обстреливала населенные пункты Сумщины 19 раз.