Били из минометов: оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 5 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Краснопольская и Шалыгинская громады.
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- Краснопольская громада: враг ударил по территории громады из минометов (4 взрыва).
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- Шалыгинская громада: осуществлены минометные обстрелы (13 взрывов).
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Отмечается, что обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Напомним
В течение субботы россияне осуществили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.