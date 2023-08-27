Били из минометов: оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 5 раз

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Краснопольская и Шалыгинская громады.

  • Краснопольская громада: враг ударил по территории громады из минометов (4 взрыва).
  • Шалыгинская громада: осуществлены минометные обстрелы (13 взрывов).

Отмечается, что обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Напомним

В течение субботы россияне осуществили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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