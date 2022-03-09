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Гарріс обговорить пропозицію Варшави щодо винищувачів для України під час візиту в Польщу

Гарріс обговорить пропозицію Варшави щодо винищувачів для України під час візиту в Польщу

Київ • УНН

 • 157497 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Віцепрезидент США Камала Гарріс під час візиту до Польщі 9 березня обговорить проблему доставки літаків МіГ-29 в Україну. Про це стало відомо після того, як у Пентагоні відхилили цю пропозицію Варшави, інформує УНН з посиланням на France24.

Деталі

Поїздка Гарріс була запланована задовго до запиту Польщі, повідомляють журналісти. За даними анонімних джерел агентства в американському уряді, віцепрезидент США зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Відповідаючи на запитання про винищувачі, представник Білого дому прямо не відповів. “Ми деякий час вели діалог з поляками про те, як найкраще надати Україні різноманітну допомогу в галузі безпеки. І це діалог, який безумовно триватиме до та в межах поїздки віцепрезидента”, - сказав посадовець.

У графіку Гарріс є зустрічі з біженцями, які втекли від війни, та співробітниками посольства США в Україні, що покинули Київ.

Також очікується, що вона зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який відвідає Польщу з візитом.

У п'ятницю, 11 березня, віцепрезидент відправиться до Румунії, де зустрінеться з президентом Клаусом Йоханнісом.

Контекст

Польща готова безкоштовно передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, у розпорядження США для подальшої передачі Києву. Водночас, за даними МЗС, країна просить Вашингтон надати їй старі літаки з відповідними оперативними можливостями.

У Пентагоні відхилили пропозицію, назвавши її “неприйнятною”.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський розкритикував таке рішення США. Він закликав якнайшвидше розв'язати питання логістики та надати Україні літаки.

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