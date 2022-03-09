Гарріс обговорить пропозицію Варшави щодо винищувачів для України під час візиту в Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Віцепрезидент США Камала Гарріс під час візиту до Польщі 9 березня обговорить проблему доставки літаків МіГ-29 в Україну. Про це стало відомо після того, як у Пентагоні відхилили цю пропозицію Варшави, інформує УНН з посиланням на France24.
Деталі
Поїздка Гарріс була запланована задовго до запиту Польщі, повідомляють журналісти. За даними анонімних джерел агентства в американському уряді, віцепрезидент США зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.
Відповідаючи на запитання про винищувачі, представник Білого дому прямо не відповів. “Ми деякий час вели діалог з поляками про те, як найкраще надати Україні різноманітну допомогу в галузі безпеки. І це діалог, який безумовно триватиме до та в межах поїздки віцепрезидента”, - сказав посадовець.
У графіку Гарріс є зустрічі з біженцями, які втекли від війни, та співробітниками посольства США в Україні, що покинули Київ.
Також очікується, що вона зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який відвідає Польщу з візитом.
У п'ятницю, 11 березня, віцепрезидент відправиться до Румунії, де зустрінеться з президентом Клаусом Йоханнісом.
Контекст
Польща готова безкоштовно передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, у розпорядження США для подальшої передачі Києву. Водночас, за даними МЗС, країна просить Вашингтон надати їй старі літаки з відповідними оперативними можливостями.
У Пентагоні відхилили пропозицію, назвавши її “неприйнятною”.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський розкритикував таке рішення США. Він закликав якнайшвидше розв'язати питання логістики та надати Україні літаки.