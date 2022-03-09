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Харрис обсудит предложение Варшавы по истребителям для Украины во время визита в Польшу

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Вице-президент США Камала Гаррис во время визита в Польшу 9 марта обсудит проблему доставки самолетов МиГ-29 в Украину. Об этом стало известно после того, как в Пентагоне отклонили это предложение Варшавы, информирует УНН со ссылкой на France24.

Детали

Поездка Харрис была запланирована задолго до запроса Польши, сообщают журналисты. По данным анонимных источников агентства в американском правительстве, вице-президент США встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким.

Отвечая на вопрос об истребителях, представитель Белого дома прямо не ответил. "Мы некоторое время вели диалог с поляками о том, как лучше всего предоставить Украине разнообразную помощь в области безопасности. И это диалог, который безусловно продлится до и в рамках поездки вице-президента”, - сказал чиновник.

В графике Харрис есть и встречи с беженцами, которые бежали от войны, и сотрудниками посольства США в Украине, покинувших Киев.

Также ожидается, что она встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который посетит Польшу с визитом.

В пятницу, 11 марта, вице-президент отправится в Румынию, где встретится с президентом Клаусом Йоханнисом.

Контекст

Польша готова бесплатно передать истребители Миг-29, о которых просила Украина, в распоряжение США для дальнейшей передачи Киеву. В то же время, по данным МИД, страна просит Вашингтон предоставить ей старые самолеты с соответствующими оперативными возможностями.

В Пентагоне отклонили предложение, назвав его "неприемлемым".

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал такое решение США. Он призвал как можно быстрее решить вопросы логистики и предоставить Украине самолеты.

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