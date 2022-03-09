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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський розкритикував США за блокування постачань польських літаків

Зеленський розкритикував США за блокування постачань польських літаків

Київ • УНН

 • 231091 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський розкритикував Сполучені Штати Америки за блокування поставок польських літаків в Україну. У своєму відеозверненні він закликав владу США прискорити вирішення даного питання, оскільки в Україні гинуть мирні жителі, передає УНН.

Цитата

"Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці. Його потрібно вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну американську базу. Ми також знаємо, що домовленість американської сторони з Польщею є, але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані. І про це говорять у Вашингтоні. (...) Так коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на медіа і сигнали, це ж не пінг-понг, це про людські життя. (...) Вирішуйте швидше, відправте нам літаки", - заявив Зеленський.

Додамо

Сполучені Штати відправляють до Польщі дві ракетні батареї Patriot для протидії будь-якої потенційної загрози для союзників США та НАТО під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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