Зеленский раскритиковал США за блокирование поставок польских самолетов

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"Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике. Его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши якобы необоснованные. И об этом говорят в Вашингтоне. (...) Так когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа и сигналы, это же не пинг-понг, это про человеческие жизни. (...) Решайте быстрее, отправьте нам самолеты", - заявил Зеленский.

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Соединенные Штаты отправляют в Польшу две ракетные батареи Patriot для противодействия любой потенциальной угрозы для союзников США и НАТО во время полномасштабного вторжения России в Украину.



